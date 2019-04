Mit MENERGY in den Mai

MENERGY von Patrick Cowley

Nach so viel Frauenpower Anfang April (hinnerk bereichtete) wird am 30. April endlich wieder eine „DARE! in den Mai“ zu zelebrieren sein, bei der DEM Erfinder des „High Energy“-Sounds in den schwulen Diskotheken St. Franciscos der frühen 1980er-Jahre gehuldigt wird.

Patrick Cowleys MENERGY pur mit DJ Wobo und sicher auch mit Frankie Goes To Hollywood und den Pet Shop Boys gibt es ab 22:30 Uhr im Nachtasyl über den Dächern der Innenstadt.

30.4., DARE!, Nachtasyl im Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, S+U Hauptbahnhof, 22:30 Uhr