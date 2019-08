Bunte Wiesn auf der Lübecker Herreninsel

Foto: Roland.h.bueb / CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org Herreninsel Lübeck Die Herreninsel ist Wohnort, Naherholungsgebiet und Liegeplatz für die Wasserfahrzeuge von Sport- und Freizeitkapitänen. Foto: Roland.h.bueb - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, Link

Lübeck und Travemünde sind selbstverständlich eh schon das beliebteste Naherholungsgebiet mit eigenem Autobahnzubringer (A1) für Hamburger. Über Ostseestrand, Marzipan und Holstentor brauchen wir daher nicht zu sprechen, dafür aber über Krachlederne auf der Herreninsel!

Norman und Björn haben sich auf der kleinen Insel mit der maritim-idyllischen Lage ihren Traum erfüllt. Die Gaststätte Zum Travesegler hat sich denn auch zu einem beliebten Treffpunkt für Segler, Radfahrer, Vereine und große Gesellschaften entwickelt. Kein Wunder, denn die Küche lockt mit gutdeutsch selbstgemachten Klassikern und der Service ist herzlich. Ein guter Tag, um das einmal selbst auszuprobieren ist der 22. September, wenn ab 16 Uhr Lübecks erste „Bunte Wiesn“ für die queere Community starten: Zünftig in den Oktober feiern mit traditionellem Allgäuer Büble und leckeren Gerichten aus dem Süden im hohen Norden. Norman und Björn spendieren außerdem allen in Dirndl oder Lederhose die erste halbe Maß. Musik gibt’s von DJ Ingo! Am besten jetzt schon Karten sichern.

22.9., Bunte Wiesn, Restaurant „Zum Travesegler“, Lübeck, Am Stau 1, Bus 32 „Am Stau“, 16 Uhr, VVK unter info@zum-travesegler.de & 0451393472