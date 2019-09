„Beefy Kiez Fleshback“ beim Camp77

Treffendes Motto, liebes Camp77-Team! Nicht nur, dass der Ex-Neidklub das Ex-Wohnzimmer deiner Party ist, mit Alan Taylor habt ihr euch auch ein mächtig großes Stück Muskelfleisch als für die Musik Verantwortlichen an Bord geholt.

Alan Taylor Alan Taylor ist der Neuzugang beim Camp77!

Gegenüber hinnerk freut sich der Camp77-Neuzugang, der in ganz Europa die schwulen Massen begeistert, auf Hamburg: „Ich habe nur positive Erwartungen. Ich hoffe, den Leuten gefällt meine Musik und vielleicht lernt man sich und mich ja auch noch persönlich kennen!“ Also ran an die Buletten! Wem das nicht so behagt, der hat noch rund 1.000 andere Besucher, Arno von Dannen Marc Majewski und Vanity Trash zur Auswahl, um die LED-geflashten Synapsen mit zwischenmenschlicher Interaktion abzulenken.

Alex vom Camp-Team: „Die Party steht außerhalb aller Normen und auch außerhalb jeder Zeit. Eine Welt für sich. Das CAMP ist der geeignete Ort, deine geheimen Sehnsüchte auszuleben. Träume werden wahr und manifestieren sich in Fleisch & Blut! Hier bist zu Zuhause und Willkommen!“

5.10., CAMP77_Gluecksmodul: „Beefy Kiez Fleshback“, TWENTYFIVE (Ex-Neidklub), Reeperbahn 25, Hamburg, S Reeperbahn, 23:30 Uhr