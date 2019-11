Daddys Boy und sein Äffchen um Mitternacht

× Erweitern Daddys Boy

Heute steigt schon die zweite Ausgabe von DaddysBoy - Your Queer House Friday at Bunker von Edelbeere Berry E. aka The Midnite Monkey.

House music is queer music!

Clubbing als Kommentar auf Rasse, Klasse, und Geschlecht. Wir sind, wie wir sind und wer wir sind. Everyone Is Welcome, heißt es auf der Veranstaltungseinladung und Berry führt aus:

Der Name der Eventreihe beinhaltet genau das: Vom maskulinen Daddy, bis zum tuntigen Boy. Oder ist der Daddy im Kleid und der Boy der Hengst? Fuck Labels! Wir wollen ein Event, auf dem jeder sein wahres Ich sein kann und jedes Spektrum zum Teil des Events wird.

1.11., Daddys Boy, Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, U Feldstraße, Mitternacht, Infos