Neu in Hannover: ICONIC

FACE FACE Restaurant & Club

Gleich zwei queere Premieren in einer: Hannover startet mit neuer Party und dem ersten Gig einer der bekanntesten europäischen Szene-DJanes in der Stadt.

ICONIC kommt - Ikonen sind auch die Künstler und der Sound. In edler Location direkt in der Innenstadt: Dem FACE Restaurant & Club auf zwei Dancefloors plus gemütlicher Lounge. Mit dabei und das erste Mal in Hannover: Superstar DJ Sharon O'Love, bekannt von den größten Gay-Events in ganz Europa.

Sharon O'Love gewann schon den Most Inspiring DJ Award und wird auf europäischer Ebene Jahr für Jahr bekannter. Unterwegs ist sie auf den renommiertesten Partys wie WE Party, Papa, Rapido, Sexy, Redwolf, HIM und Drama Events. Der Grund ihres Erfolgs ist einfach erklärt: Sie füllt jede Minute ihrer Sets mit Energie, Wärme, Liebe, Humor und Respekt für diejenigen, die an sie glauben. Nicht umsonst heißt sie O'Love.

23.11., ICONIC, FACE Restaurant & Club, Goseriede 4, Hannover, 23 Uhr, Infos & Karten HIER!