hinnerk gratuliert: 45 Jahre Toms Saloon

LOCATIONS_Toms Saloon Das Haus in dessen Keller sich das Toms befindet und der gesamte Pulverteich, hat eine bewegte schwule Geschichte zu erzählen. Hier war jahrzehntelang St. Georgs schwules Partyzentrum mit Pit (später Jump), Toms, dem Pulverfass Cabaret und der Dragon Sauna. Nur letztere und Toms Saloon exisitieren noch und erfreuen sich bester Beliebtheit.

Vor 45 Jahren eröffnete Toms Saloon als Leder- und Fetischbar mit ausgedehntem Cruising-Bereich und war Jahrzehnte DER Hotspot der Fans der härteren Gangart. Mit der zunehmenden Akzeptanz queerer Lebensweisen veränderte sich auch die Art, wie Schwule feiern und „das andere mit f“ gehen.

Unter der Leitung von David Schneider (seit 2013) wurde der Keller am Pulverteich dann auch für neue Zielgruppen geöffnet und hat sich heute zu einer beliebten Partylocation für alle männlichen Queers entwickelt. Ganz ohne Vorgaben an Outfit oder Vorlieben. Die gelungene Transformation von Hamburgs ältester und bis heute einziger „Herrenbar“ feiert das Toms mit euch am 22. Juni ab 20 Uhr auf 580 Quadratmetern, also auch auf dem Innenhof, mit DJs, Liveacts und einem Grillbuffet.

hinnerk gratuliert herzlich!

22.6., 45 Jahre Toms, Toms Saloon, Pulverteich 17, Hamburg, U Lohmühlenstraße, 20 Uhr, www.toms-hamburg.de

Info

Toms Saloon besitzt eine der größten Privatsammlungen an Originalzeichnungen von Tom of Finland. Touko Laaksonen, so sein bürgerlicher Name, soll sogar zur Eröffnung einige davon direkt auf die Kellerwände gezeichnet haben.