23.6. • Hamburg • GAME!

Robby Front und Frankie Dare holen zum vierten mal die New Yorker Partyreihe Game! An die Alster ins Nachtasyl des Thalia Theaters. Der Clou: Die Gäste können wieder um den Eintrittspreis würfeln. Es gilt mit zwei Würfeln einen Pasch zu werfen der euch dann 50 Prozent Bonus einbringt, oder ihr zahlt den regulären Eintrittspreis von neun Euro. An den Reglern steht DJ Sven Enzelmann mit House, Electro und Pop.

23.6., Game! ... are you?, Nachtasyl im Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, U/S Jungfernstieg, 22:30 Uhr