Whitney Houston live!

Es ist sicher ein wenig pietätlos, über die so tragisch verstorbene Whitney Houston posthum schlecht zu reden, aber: Seit 1989 steht Ikenna Amaechi als Whitney-Double erfolgreich auf den Bühnen der ganzen Welt und singt durchgängig so unfassbar gut, dass das Original nicht vor Neid erblassen, aber sicherlich anerkennend nicken würde. So gut war Whitney lange nicht mehr! Heute erstmals mit Band im Pulverfass.

2.10., Whitney Houston Tribute Show, Pulverfass, Reeperbahn 147, Hamburg, S Reeperbahn, 20 Uhr, www.ikenna.de