„WET – the show“ – Gourmetkost für Auge und Magen

Die artistischen Shows der GOP-Entertainment-Gruppe erfreuen die Szene bundesweit bereits seit Jahren und waren auch schon mehrfach Thema dieses Magazins. Jetzt können sich die Hamburger endlich über ihr „eigenes“ GOP freuen und mit „WET – the show“ auch gleich über ein äußerst deliziöses Programm.

Männermuskeln und Oberkörper mit artistischen Hochleistungsdarbietungen und dazu noch sehr viel – wie der Name WET vermuten lässt – Wasserspiele. Das ist wirklich szeneaffiner Augenschmaus. Und weil Liebe durch den Magen geht, ist es gute Sitte beim GOP, dass auch beste Speisen zum Abend gehören können.

Für den neuen Standort in der Hamburger Speicherstadt hat das Unternehmen sein bewährtes Varieté-Konzept aus Weltklasse-Artistik und kulinarischen Genüssen zum ersten Mal neu aufgestellt: Statt eigener Küche, kooperiert das Unternehmen mit drei hochkarätigen Hamburger Restaurantpartnern: Dem „Störtebeker Beer & Dine“ inmitten der berühmten Elbphilharmonie, dem „VLET“ in der geschichtsträchtigen Speicherstadt sowie dem Restaurant „heimat“ in der pulsierenden Hamburger HafenCity.

„WET – the show“, Theater Kehrwieder in der Speicherstadt, Kehrwieder 6, U Baumwall, wet-the-show.de