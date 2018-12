Uebel & Gefährlich: Alle Farben

× Erweitern Alle Farben: Uebel & Gefährlich

Stefanie Heinzmann und Alle Farben

Muha, das passt (nicht). Oder doch? Ja, tut es! Am 29. Dezember legt der Klubmusikstern in Hamburg los.

Nachdem er gerade einen Hit mit Stefanie Heinzmann landen konnte, hat er jetzt schon eine neue Single am Start: „Fading“ zusammen mit Ilira. Und nicht nur diese beiden Lieder wird er Ende Dezember im populären Hanseklub Uebel & Gefährlich präsentieren. Nächte, in denen er loslegt, sind Nächte voller Tanz und Spaß, das wissen wir von zahlreichen Partys mit ihm. Also: hingehen!

29.12., Alle Farben: Uebel & Gefährlich, Hamburg, 23:30 Uhr