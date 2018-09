× Erweitern Tom Grennan

„Found What I've Been Looking for“ oder „Sweet Hallelujah“, die Hits des sexy Briten sind erstklassiger Pop mit einem Schuss Soul, einer Prise Rock und etwas Disco. Am ersten Oktober beehrt er den Mojo Club auf der Reeperbahn!

1.10., Mojo Club, Reeperbahn 1, Hamburg, U St. Pauli, 19 Uhr, www.facebook.com/TomGrennanMusic