Statist*innen gesucht!

Für die Produktion „Liliom“ inszeniert von Kornél Mundruczó sucht das Thalia Theater darstellungsfreudige Menschen aus der LGBTIQ*-Szene, sowie nonkonform lebende Hamburger*innen und Aktivisten aus der Linken Szene.

Die Anforderungen:

Bühnenerfahrung ist keine Voraussetzung, es geht um Bürger, die aus politischen oder Gendergründen nicht einer „weißen-hetero-kapitalistischen Gesellschaft“ entsprechen

die Statisten werden in der Inszenierung einen „Queeren Chor“ des Jüngsten Gerichts bilden

Proben (Vorproben) finden Mitte Februar bis Mitte April im Thalia Theater statt

im Thalia Theater statt regelmäßige Vorstellungen dann ab der Premiere Mitte September 2019

es wird versucht, bei Proben auf Arbeitszeit Berufstätiger Rücksicht zu nehmen, d.h. vor allem Abendproben 19 – 23 Uhr bzw. Samstag 11 – 15 Uhr, es kann zu Ausnahmen in der Endprobenphase kommen.

Für das Casting am 2. Oktober (16 – 21 Uhr), müsst ihr euch schriftliche mit Foto und kurzem Lebenslauf per Mail bei Heiko Fischer unter heiko.fischer@thalia-theater.de bewerben. Die Teilnahme am Casting ist nur auf Einladung durch Heiko Fischer möglich.