Spendenrekord: 54.734 Euro für Hamburg Leuchtfeuer

Fotos: Ingo Bölter Pompös mit Elke Winter

Traditionell sammeln Corny Littmanns Theater auf der Reeperbahn während der Weihnachtszeit Geld für soziale Projekte. Bei der Winter-Show „POMPÖS“ kamen so 54.734 Euro für das Hospiz von Hamburg Leichtfeuer zusammen.

Foto: Morris Mac Matzen 30 Jahre Schmidt mit Corny Littmann, Tessa Aust, Prof. Norbert Aust

Seit 25 Jahren wird die Spendentradition in den Häusern Schmidt Theater, Schmidts Tivoli und Schmidtchen bereits gepflegt. Konkret übernimmt das „Schmidts Tivoli“ in diesem Jahr mit der Summe eine Patenschaft für eine Pflegestelle im Hospiz in St. Pauli. Die Rekordsumme ersammelten Künstler wie Wolfgang Trepper, Elke Winter und Co. nach jeder Vorstellung im Theaterfoyer.

Auch sonst engagiert sich die Schmidts Tivoli GmbH regelmäßig für Hamburg Leuchtfeuer. So verzichten etwa das Theater und die Mitwirkenden zugunsten des Hospizes auf Honorare und Tantiemen aus dem Verkauf verschiedener Musical-CDs. Insgesamt konnte bereits über eine halbe Million Euro an Hamburg Leuchtfeuer überwiesen werden. Schmidt-Chef Corny Littmann ist selbst seit der Gründung von Hamburg Leuchtfeuer als Kuratoriumsmitglied aktiv.

www.tivoli.de

Info Hamburg Leuchtfeuer

Das Hamburg Leuchtfeuer Hospiz wurde 1998 eröffnet und bietet seitdem einen geschützten Ort für schwer kranke und sterbende Menschen. Darüber hinaus betreut Hamburg Leuchtfeuer mit „Aufwind“ HIV-positive Menschen psychosozial und vermittelt Wohnraum. 2007 eröffnete Hamburg Leuchtfeuer das Lotsenhaus in Altona. Ein Haus für Bestattung, Bildung und Trauerbegleitung. Aktuell realisiert Hamburg Leuchtfeuer mit „Festland“ in der HafenCity den Aufbau eines Wohnprojekts für junge unheilbar chronisch kranke Menschen. Alle Projekte von Hamburg Leuchtfeuer werden zu großen Teilen durch Spenden finanziert. Mehr Infos: hamburg-leuchtfeuer.de