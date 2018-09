× Erweitern Foto: Christian Bartsch SoliPolis

Ideen und Konzepte einer solidarischen Stadt werden 14 Tage in der Immanuelkirche Veddel erörtert, entwickelt oder vorgestellt. „SoliPolis“ ist zur fünften Spielzeit des Projekts NEW HAMBURG ein weiterer Schritt, die kreativen Gesellschaftsentwicklungen Kulturschaffender und von Aktivisten in den öffentlichen Diskurs und letztlich in die Entscheiderebenen der kommunalen Verwaltungen zu bringen.

„Gemeinsam denken wir darüber nach, wer an welchen Stellen abgeben muss, wer welche Entscheidungen trifft, wo wir radikal anders handeln und uns verbünden müssen: in Theatersesseln und auf der Bühne, auf Kirchenbänken und auf der Kanzel, in der Bürgerschaft, im Wohnzimmer und auf der Straße“,

so NEW HAMBURG in der Ankündigung. Andere gehen zur Merkel-muss-weg-Demo, die Zivilgesellschaft arbeitet derweil an der Zukunft.

× Erweitern Foto: Christian Bartsch SoliPolis

15. – 30.9. SoliPolis, www.new-hamburg.de