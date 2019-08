Foto: R. Ohme sing 4 life

Einer guten Sache und einem wichtigen Thema Stimme verleihen – das ist seit inzwischen 9 Jahren die Botschaft von SING 4 LIFE. Unter dem Motto „THIS IS HOW WE DO IT“ unterstützt das Benefizkonzert mit dem Reinerlös und in ehrenamtlicher Tätigkeit wieder die AIDS-Hilfe Hamburg e. V.!

Noch immer sterben auch in Deutschland Menschen an AIDS, noch immer werden HIV-Infektionen teilweise erst entdeckt, wenn bereits eine AIDS-Erkrankung und damit teilweise irreversible Schädigungen des Immunsystems passiert sind. Vor diesem Hintergrund kommt der AIDS-Hilfe Hamburg eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung zu:

Mit engagierten, oft ehrenamtlichen Mitarbeitern leistet die professionelle Beratungseinrichtung wertvolle Arbeit, unterstützt Betroffene, deren Familien und Freunde und sorgt für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung und damit mehr Testbereitschaft! SING 4 LIFE verleiht diesem Anliegen auf musikalische Art Stimme.

Foto: Tanja Hall „Sing 4 Life"-Gründer Sabrina Sakakini und Byron van Jones

Byron van Jones und Sabrina Sakakini haben als ehrenamtliches Gründerteam wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt: Diana Böge-Mercoli, Nathan Elcox, Balungile Gumede, Dino Di Iorio, Jessica Jäde, Wilson D. Michaels sowie zwei weitere Stimmen werden sie ohne Gage für den guten Zweck dabei sein.

Die AIDS-Hilfe Hamburg wird zudem wieder eine Tombola veranstalten, die den Reinerlös noch mal erhöhen wird. Toll!

29.9., SING4LIFE, Schmidtchen im Klubhaus St. Pauli, Spielbudenplatz, Hamburg, 19 Uhr, www.sing4life.de