Sein Comeback-Album „50“ schaffte 2016 Platz eins in den UK-Charts und war auch bei uns erfolgreich – und vor wenigen Wochen erschien das aktuelle Album „Beautiful Life“. Jetzt geht der Sänger, der mit Hits wie „Whenever You Need Somebody“, „Cry for Help“ und „Together Forever“ Musikgeschichte schrieb, erneut auf Tour.

„Es ist absolut perfekt so, wie es ist: Ich mache ein Album, wenn ich Lust dazu oder etwas zu sagen habe [...]“, verrät Rick entspannt. „Ansonsten lebe ich komfortabel, aber vollkommen gewöhnlich dank der Tantiemen, die ich bis heute für die Radioeinsätze meiner Songs erhalte, und spiele ausverkaufte Shows auf der ganzen Welt. Können Sie mir einen guten Grund nennen, warum ich daran je etwas hätte ändern sollen?“ Wir freuen uns, ihn live zu erleben.

17.9., Rick Astley Live, Große Freiheit 36, Große Freiheit 36 , Hamburg, S Reeperbahn, 20 Uhr, www.rickastley.co.uk