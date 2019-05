Ralf König, Hella von Sinnen und Helene Bockhorst

Am 5. Mai wird es queer as possible im Schmidtchen auf der Reeperbahn. Der „DER COMICtalk“ mit hochkarätiger Besetzung startet um Punkt 19 Uhr.

× Erweitern Ralf König

„Wir lieben die neunte Kunst!“ ist Hella von Sinnens Motto. Im Format „DER COMICtalk“ diskutiert die Entertainerin regelmäßig mit Gästen über Neuerscheinungen aus dem Bereich der grafischen Literatur.

Die Künstlerin Claudya „Alectorfencer“ Schmidt hat mit ihrem Erstlingswerk „Myre“ sofort international Furore gemacht, Flix, seit Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Zeichner, landete mit seiner Berliner Adaption des französischen Klassikers „Spirou“ den Hit 2018 und Ralf König ist seit Jahrzehnten auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus eine Ikone der Comic-Kultur und wird sicher auch sein neues Werk Stehaufmännchen vorstellen.

Flankiert wird Hella dabei von der Comedienne Helene Bockhorst, leidenschaftlicher Sprechblasenfan und „Poetry Schlamassel“-Akteurin.

× Erweitern Hier wird die Ausgabe zu sehen sein.

5.4., „DER COMICtalk“, Schmidtchen, Reeperbahn, Hamburg, 19 Uhr, www.tivoli.de