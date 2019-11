× Erweitern Ausschnitt aus einem Bild von Timo von Eicken – Gudberg Nerger

Stefan Pfeiffer – Galerie Kai Erdamnn

Wenn Hamburg etwas außer Handel kann, dann Kunst – sei es Hip-Hop, Vocal House oder bildende Kunst. Und die bekommt man in all ihren Facetten in der Affenfaust Galerie gezeigt.

„Vernetzende Gruppenausstellung ermöglicht ein geballtes Kennenlernen“

Tobias Köbsch – Evelyn Drewes | Galerie

Vom 14. bis zum 17. November jeweils 12 bis 19 Uhr vereinen hier bei „X Jahre Kunst in Hamburg“ befreundete Galerien, unter anderem Feinkunst Krüger, Galerie Kai Erdmann, heliumcowboy, Galerie Oel-Früh sowie Oberfett und die Evelyn Drewes I Galerie sind beteiligt, um ihre Kunstwerke von Künstlern wie Marc Burckhardt, Timo von Eicken, Tobias Köbsch, Will Coles, James Oliver, und Jakobus Durstewitz auszustellen.

„Der Blick konzentriert sich auf die hiesige Galerienlandschaft und bietet dem Publikum neben einem anspruchsvollen Querschnitt zeitgenössischer Kunst vor allem einen offenen Austausch mit Akteuren der Hamburger Kunstszene“, verrät das Team der Affenfaust Galerie dazu. Der Eintritt ist frei!

affenfaustgalerie.de

Zeitgleich findet in Hamburg die Messe „Affordable Art Fair“ statt. Mehr Informationen dazu hier: affordableartfair.com/fairs/hamburg