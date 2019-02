Queerfilmnacht: Nur Freunde ...

× Erweitern Foto: Salzgeber Just Friends

Eine erfrischend rasant erzählte romantische Komödie startet im Februar in der Queerfilmnacht im Norden.

Foto: Salzgeber Just Friends

In „Just Friends“ schmeißt Yad sein Studium in der Metropole Amsterdam hin und zieht sich über den Sommer zu seinen syrischstämmigen Eltern in eine holländische Kleinstadt zurück, um sich dort über sich selbst und seine Zukunftspläne klar zu werden. Geld verdient er sich als Haushaltshelfer bei einer resoluten alten Dame dazu. Die hat einen Enkel, der eines Abends mit am Tisch sitzt. Ab da wird der Sommer turbulent.

11.2., Apollo, Hannover, 20:15 Uhr – 13.2., Die Pumpe, Kiel, 20:30 Uhr – 15.2. City 46, Bremen 20:30 Uhr – 25.2., Metropolis, Hamburg, 21:15 Uhr. www.queerfilmnacht.de