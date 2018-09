hinnerk präsentiert: 25. queerfilm Festival Bremen

KINOAnfang Oktober feiert das queerfilm Festival Bremen sein 25. Jubiläum. Wir sprachen mit Nicolai Roth aus dem Orgateam.

× Erweitern Foto: Mathias Rätz Nicolai Roth

Worauf darf die Community dieses Jahr gespannt sein?

Neben einer tollen und bunten Filmauswahl wird es in diesem Jahr anlässlich unseres Jubiläums einige Gäste geben: Die Protagonisten der Dokumentation „Die Ehe der Herren Schultze“ werden bei der Vorstellung anwesend sein und freuen sich auf eine angeregte Diskussion mit dem Publikum! Marcus Velke von der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren e. V. (BISS) wird dabei sein. Auch zur Vorstellung des Films „#DIRENAYOL“ sind Gäste geladen, unter anderen der Regisseur Rüzgâr Buşki. Zu guter Letzt wird es am Sonntag einen Rückblick auf Film- und Festivalgeschichte sowie ein Jubiläumsspecial geben.

Was hat sich in den Jahrzehnten von damals bis heute geändert?

Sowohl was die Technik betrifft als auch in Hinsicht auf queere Filme hat sich einiges getan. Wo am Anfang der Kontakt zu Filmschaffenden mühsam hergestellt wurde und nur mit Glück eine Sichtung des Films auf VHS-Kassette möglich war, bietet heute das Internet und die Digitalisierung des Films neue und praktischere Möglichkeiten. Auch gibt es heute eine größere Bandbreite an queerer Filmauswahl und das Internet spielt bei der transnationalen Vernetzung eine große Rolle.

× Erweitern hinnerk präsentiert am Freitag, den 12.10. um 20:30 Uhr den Film „ALASKA IS A DRAG“. Erzählt wird die Geschichte der beiden unzertrennlichen Zwillinge Leo und Tristen. Ihre Mutter ist nach L. A. gezogen, und der einzige Kontakt mit ihr erfolgt über die alljährlichen Postkarten. Der Vater predigt ohne Gemeinde und kommt des Öfteren betrunken nach Hause. Um die Familie zu ernähren und Tristen und sich selbst die Reise zu ihrer Mutter zu ermöglichen, arbeitet Leo in der nahen Fischfabrik. Der Monotonie dieser Arbeit entkommt Leo, indem er sich das Leben als Drag-Performance vorstellt, in der es nur ihn und Tristen gibt. Als per Zufall Leos Talent für das Boxen entdeckt wird, rückt die Möglichkeit der Reise nach Kalifornien in greifbare Nähe. Dabei kommt lang Verborgenes ans Licht.

Welche Filme empfiehlst du im Jubiläumsjahr ganz persönlich?

Mir persönlich gefällt „Alaska Is a Drag“ besonders gut. Der Film spielt auf interessante Weise mit Männlichkeit und zeigt wunderschöne Bilder. „Rafiki“ – ein Film, der unter großen Risiken für alle Beteiligten entstand – wurde in seinem Entstehungsland Kenia sofort verboten, denn Homosexualität ist dort strafbar. Politisch, überraschend und bunt behandelt „Rafiki“ die tragische Liebesgeschichte zweier kenianischer Frauen.

In diesem Jahr wird es das „solidarische Huckepack-System“ für Kinokarten geben? Was ist das?

Es gibt die Möglichkeit, zusammen mit der eigenen Karte eine weitere Eintrittskarte zu kaufen und diese als Freikarte an der Kasse zu hinterlegen. So kann man andere beim Kinobesuch unterstützen, die dann auch zum Festival kommen können, obwohl es finanziell vielleicht nicht so gut aussieht.

9. – 14.10., queerfilm Festival Bremen, CITY 46, Birkenstr. 3, www.queerfilm.de