Das neue Album „Small Town Talk“ von Per Gessle klingt so, als habe er sich nach dem vor zwei Jahren bekanntgewordenen, endgültigen gesundheitsbedingten Rückzug von Marie Fredriksson wiedergefunden. Und zwar musikalisch in ganz typischen Roxette-Sound-Gefilden:

Poppiger Rock mit Country-Einflüssen und eine weibliche Begleitstimme, die eingefleischte Roxette-Fans noch als Backgroundsängerin kennen. Helena Josefsson heißt die 40-jährige Sängerin, die – vor allem auch auf der aktuellen Single „Being With You“ – zu hören ist. Hin!

Tourdaten „Per Gessle's Roxette“

9.10.2018 Leipzig, Haus Auensee

11.10.2018 Hamburg, Laeiszhalle

18.10.2018 Wien, Stadthalle F

22.10.2018 Berlin, Admiralspalast

23.10.2018 Köln, E-Werk

www.gessle.com