Alexander Klaws: Popstar, Vater, Winnetou

Foto: Marcel Schaar Alexander Klaws

Er ist der erste DSDS-Gewinner und dazu einer der wenigen, der alles richtig gemacht zu haben scheint. 2003 der Sieg bei Bohlens Sangeswettbewerb, erfolgreiche Popkarriere, dann Schwenk in Richtung Musical und seit 2017 nun auch noch die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg, im gleichen Jahr Familienglück mit Sohn Lenny. Trotzdem bleibt noch Zeit für eine neue Tour im Oktober, wo er in Norderstedt und Buchholz Station macht. Wir fragten nach.

Du spielst gerade Winnetou in Bad Segeberg. Wie läuft es?

Karl-May-Spiele

Es läuft großartig! Die Probezeit war sehr intensiv und das Stück kommt sehr gut beim Publikum an. Die Ränge sind voll, Kritiken sehr gut und ich freue mich auf meine erste Winnetou-Saison.

Die Geschichten von Karl May vermittelten Generationen ein relativ schablonenhaftes Männerbild. Spielst du Winnetou diesbezüglich selbst anders, als das vielleicht ein Pierre Brice in den 1960ern und später getan hat?

Natürlich, alleine schon, weil Pierre und ich zwei unterschiedliche Schauspieler sind. Das Rollenprofil von Winnetou an sich verändert sich ja nicht, aber von der Interpretation her schon. Bei all meinen Rollen war ich nie eine Kopie von jemandem, sondern habe mich von jeglichem „schon da Gewesenem“ freigemacht und habe mein eigenes Ding gemacht. Alles andere wäre mir zu langweilig und würde nicht mit meinen Ansprüchen als Schauspieler übereinstimmen.

Könntest du dir vorstellen, zugunsten deiner Partnerin und Familie auf die Karriere zu verzichten? Wie habt ihr das geregelt?

Nein, verzichten muss keiner von uns beiden. Da gibt es aber nur ein Rezept: Wir sprechen uns jeden Tag unheimlich genau ab und müssen alles weit im Voraus planen. Wir haben außerdem das große Glück, dass meine Schwiegereltern schon pensioniert sind und sich rührend um Lenny kümmern, wenn Nadja und ich unterwegs sind. Nadja spielt gerade im „Circus Knie“-Musical in Bern, ich reite als Winnetou in Bad Segeberg. Lenny genießt es im Moment, bei Oma und Opa in der Schweiz zu sein. Wenn wir alle drei zusammen sind, ist das eine unheimlich wertvolle, intensive und einfach schöne Zeit.

Im Herbst geht es mit deiner Band auf Tour. Du präsentierst eine Art Best-of aus Filmmusik, Musical und deiner Solokarriere. Wie seid ihr an die Konzeption des Programms herangegangen?

Wir haben letztes Jahr für eine „Mein-Schiff-Kreuzfahrt“ zwei Shows konzipiert und gespielt – eine Rock-Pop-Show mit unter anderem auch meinen eigenen Songs und eine Musical & Movie Show. Das kam so überragend an, dass an beiden Abenden das Theater mit über 1.000 Sitzen überfüllt war. Weil viele Gäste keinen Platz mehr fanden, wurden die Konzerte zusätzlich live im Schiffs-TV übertragen. Wir haben nun aus diesen beiden Programmen eine neue Show konzipiert, damit noch mehr Menschen in den Genuss kommen können, wir aber auch einen riesigen Spaß haben werden, dieses neue Programm nun auch an Land zu spielen.

Was war oder ist dir dabei besonders wichtig?

Musik war der Start meiner Karriere, und Musik bleibt, was immer ich auch machen werde, neben der Schauspielerei und Musicaltätigkeit weiterhin mein Lebenselixier. Ich liebe allerdings die Vielseitigkeit, um mich unter anderem als Künstler austoben, aber vor allem auch weiterentwickeln zu können.

Hast du selber einen absoluten Lieblingssong, der nie fehlen darf?

Ja, mein eigener Song „Himmel & Hölle“ und als Cover „Shut up and Dance“ dürfen auf meinen Konzerten nicht fehlen.

Deine Karriere ist super vielseitig verlaufen – gibt es etwas, das dir noch fehlt, wo du dich ausprobieren möchtest?

Mit Winnetou geht für mich ein weiterer Traum in Erfüllung. Auch Tarzan war eine Traumrolle für mich, durch die ich mich weiterentwickeln konnte. Gerne in Zukunft einen Spielfilm und irgendwann am Broadway Musical zu spielen, bleibt ein Wunsch von mir.

Alexander Klaws & Band – „Pop Meets Movie- and Musicalhits“

2.10., ESKARA, Essenbach/Landshut

3. + 4.10., EMPORE, Buchholz, Breite Str. 10, 20 Uhr

5.10., TriBühne, Norderstedt, Rathausallee 50, 20 Uhr