MUSICAL: Voll auf Tina Turner

Simply the best: Die Frau, die einst im Kirchenchor startete, schuf viel Gutes. Und hatte ein spannendes Leben – beides gibt es jetzt in einem Musical zu erleben.

Foto: EMI Tina Turner inspiriert bis heute

Im Stage Operettenhaus am Spielbudenplatz in St. Pauli nimmt man sich der Rock-Diva an, die sich (leider) 2004 aus dem Musikbusiness zurückzog und seitdem nur noch selten, mitunter via Meditations-CDs, von sich hören lässt. Ihre Kunst ist aber präsenter, denn je! Ein energiegeladenes Musical, das beweist, dass Tina Turner mehr war, als nur die Powerfrau, die Hits wie „GoldenEye“, „River Deep – Mountain High“, „Nutbush City Limits“ und „What's Love Got to Do with It“ einsang.

Tina – Das Tina Turner Musical, Hamburg, Stage Operettenhaus, Spielbudenplatz 1, U St. Pauli, bis September 2020, www.musicals.de