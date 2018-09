Live eine Wucht: Kim Wilde in Bremen, Hamburg & Hannover

× Erweitern Foto: Sean J. Vincent Kim Wilde

Ihr aktuelles Album „Here Come The Aliens“ konnte sich schon gut in den Charts platzieren, jetzt wird es live in u. a. Bremen, Hamburg und Hannover vorgestellt.

Aber keine Angst, auf Klassiker wie „You Came“, „Love Is Holy“, „Kids in America“ und „You Keep Me Hangin’ On“ muss man nicht verzichten. Kim weiß, was ihre Fans lieben. Und auch „Cambodia“ wird nicht vergessen werden! Im Fokus stehen aber die Tracks vom aktuellen Erfolg – und die sind mindestens so gut wie ihre Pop-Evergreens.

7.10.: Bremen – Pier 2, 9.10.: Hamburg – Gr. Freiheit 36, 12.10.: Hannover – Capitol