laing

Wer so viele Konzerte gibt, der braucht seinen Schlaf.

Nur gut, dass die Konzerte der schrägen Kunst-Punk-Dichter-und-Denker-Elektro-Girlgroup Laing abends stattfinden. Die Wilden reisen ab Mitte Januar im Rahmen ihrer „Fotogena“-Tour Deutschland und machen u. a. am 17. Januar in Köln, am 20.1. in Hamburg, am 29.1. in Frankfurt sowie am 30.1. in Berlin musikalische Station.