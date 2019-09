La Féline „Vie Future“

× Erweitern Foto: www.facebook.com/lafelinemusic La Féline

La Féline

Im Oktober kommt sie auf Tour, ein neues Album gibt es auch.

La Féline, das ist vor allem Agnès Gayraud (schöner Nachname!), die zusammen mit Produzent Xavier Thiry sphärisch-düstere – französische – Musik mit politischen und gesellschaftspolitischen Themen macht. Unsere Anspieltipps auf dem neuen Album „Vie Future“ (es erscheint im Oktober in Frankreich, bei uns dann im November) sind „ La Terre Entière “, „ Visions de Dieu “ und „ Palmiers Sauvages “.

Am 1. Oktober ist La Féline in Hamburg zu erleben, es folgen Konzerte in anderen Städten wie Berlin, Dresden, Köln und Mainz. www.facebook.com/lafelinemusic