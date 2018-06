Kinky Boots by Fanny Funtastic

Im Januar war die erste blu Show mit Kinky Boots ein Riesenerfolg. Schon damals war Stage Entertainment und der blu Mediengruppe klar: Das wollen wir noch mal. Aber natürlich wollen wir es auch noch besser machen, weshalb wir uns diesmal mit Fanny Funtastic und den Machern von WunderBar und Pink Inc. zusammengetan haben. Host Fanny stand uns Rede und Antwort.

× Erweitern Foto: Stage Entertainment Kinky Boots

Warum dieser spezielle Abend?

Freitag, der 13. ruft ja geradezu nach etwas Speziellem. An diesem Tag wird die Abendvorstellung von Kinky Boots besonders queer. Das Stück hat die Botschaft „Sei du selbst“ und besonders für Lesben, Schwule und Trans* ist diese Botschaft natürlich elementar. Und darum sind Möglichkeiten wie diese, sich auch außerhalb der CSDs zu treffen und sich auszutauschen, zu feiern, einfach wunderbar.

Was erwartet uns genau?

Bereits ab 18 Uhr wird das Foyer des Stage Operettenhauses geöffnet und jeder mit unserem Aktionsticket kann an den Bars kostenfrei trinken – das gilt übrigens auch für die Pause in der Show. Einen DJ haben wir auch bereits dort vor Ort. So richtig kommt der aber erst nach der Show auf seine Kosten, wenn wir nebenan im Klubhaus St. Pauli den Bahnhof Pauli stürmen und dort zusammen mit der Cast von Kinky Boots eine rauschende Party feiern.

Ist die Party öffentlich?

Ja. Wer Kinky Boots schon 500-mal gesehen hat und nur Lust auf Feiern mit Lola und DJ Sunshine hat, ist für 10 Euro mit dabei.

13.7., Kinky Boots blu Show, Stage Operettenhaus, Spielbudenplatz 1, Hamburg, U St. Pauli, 18 Uhr Einlass und Pre-Party, 19 Uhr Show, 23 Uhr After-Show-Party, Bahnhof Pauli im Klubhaus St. Pauli, Spielbudenplatz 21/22

Tickets ab 54,18 Euro unter www.musicals.de/blu oder 01805114113* mit dem Stichwort blu.

*14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreis max. 42 Ct./Min.