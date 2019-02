KERY FAY startet mit Konzert und CD durch

Sie war auf der G.A.Y. von DJ Berry E. schon umjubelter Partymittelpunkt, jetzt legt die quirlige Sängerin KERY FAY ihr erstes Album vor. „Lights & Shadows“ ist Elektropop vom Feinsten und bietet, wie der Name vermuten lässt, eine Achterbahnfahrt der Gefühle von tiefer Melancholie bis ausgelassener Freude.

„Auch in meinem Leben gibt es natürlich Licht und Schatten, selbst wenn ich mir das als starker Mensch nicht immer anmerken lasse. In meinen Songs habe ich diese absoluten Höhepunkte und schmerzlichen Tiefpunkte verarbeitet. Ich zeige, was mich bewegt, und lasse meinen Gefühlen freien Lauf. Offen und ohne Angst. Jeder einzelne Song erzählt von meinem Leben, meinen Gefühlen, meinen Erfahrungen – persönlicher geht es nicht. Ich wünsche mir, dass dieses Album anderen Kraft und Hoffnung gibt, sie mit meiner Musik diesen einen besonderen Moment genießen oder auch einfach mal alles um sich herum vergessen“, so die Künstlerin.