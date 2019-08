Junger Jazz aus Hamburg

× Erweitern Phil Siemers liebt den Sound der 1960er und 1970er

Obwohl hier einst die Beatles loslegten, bester HH-Rap en masse entsteht und Ina Müller cool in der Kultkneipe Zum Schellfischposten jammt, hat man Hamburg außerhalb Norddeutschlands nicht so richtig als Musikstadt auf dem Schirm. Phil Siemers (25) könnte das in Sachen Jazz nun ändern.

„Im Grunde genommen schreibe ich Popsongs, die Jazz und Soul atmen“ Phil Siemers aka PHIL

Vor gut 13 Jahren komponierte PHIL seine ersten Lieder und gelangte über deutsch- und englischsprachiges Songwriting schließlich zum Soul und arbeitete mit Sternen wie Roger Cicero, Max Mutzke und Laith Al-Deen zusammen.

Nach erfolgreichen Auftritten im Mojo Club, im NDR und in der Elbphilharmonie, präsentiert er heute sein neues Video zu „Nicht mit Dir, nicht ohne Dich“. www.philsiemers.de