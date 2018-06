Ich will ein Star werden! Ich will auf die Bretter, die die Welt für mich bedeuten! Menschen, die Bühnenkünstler werden wollen sind meist extrovertiert und haben einen (positiven) Drang, sich und ihr Können anderen zu präsentieren.

Darum geht es im neuen Stück an der First Stage: „Fame – Das Musical“ handelt vom steinigen und mit Schweiß und Tränen bedeckten Weg, die Ausbildung zum Schauspieler bzw. Darsteller zu bestehen. Ganz nebenbei ver- und entlieben sich die jungen Fame-Anwärter und versuchen heraus zu finden, wer sie eigentlich sind.

Wer könnte das eigentlich besser auf die Bühne bringen, als die Absolventen der bekanntesten Musical-Schule Hamburgs, der Stage School? Denn genaugenommen spielen sie doch praktisch ihr eigenes Leben. „Wer bei „Fame - Das Musical“ auf der Bühne steht, hat die dreijährige Ausbildung an der Stage School Hamburg erfolgreich durchlaufen und eine externe Jury mit Können und Talent überzeugt. Nun schöpfen die Jung-Darsteller bei der Inszenierung aus ihren ganz individuellen Erfahrungen und verleihen ihren Figuren damit eine besondere Authentizität,“ so die Stage-Macher.

INFO

„Fame - Das Musical“ beruht auf dem gleichnamigen Film von Alan Parker aus dem Jahr 1980. Berühmt gewordene Worte stammen hier von Debbie Allen, alias Tanzlehrerin Lydia Grant: „You´ve got your dreams. You want fame. But fame costs. And right here is where you start paying – in sweat!“ Speziell angehende Tänzer warnt sie vor geschwollenen Zehen, gezerrten Sehnen und gesplitterten Schienbeinen. Wir hoffen, dass das in Wirklichkeit nicht ganz so schlimm ist und die Beschreibung junge Talente nicht abschreckt, ihren Traum vom Ruhm zu verwirklichen.

18.6 – 14.7., Verlängerung: 20.8. – 20.9., Fame - Das Musical, First Stage Theater, Thedestraße 15, Hamburg, www.firststagehamburg.de