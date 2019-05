Elbjazz mit Sophie Hunger und Jamie Cullum

× Erweitern Foto: C. Eisenmenger Blohm + Voss / Elbjazz

Das Festival Elbjazz ist seit 2010 die beste Gelegenheit, Jazz in all seinen Facetten kennenzulernen und dabei auch noch den Hafen zu genießen.

Foto: instagram.com/jamiecullum Jamie Cullum

Fans dieser oftmals als verkopft geltenden Musikkunst werden sicher recht fix herausfinden, ob sie lieber zu Andreas Schaerer & A Novel of Anomaly, Mildlife, The Savage Rose, Ätna, Fieh, Rocket Men oder Hans Lüdemann gehen wollen.

Unserer Zielgruppe empfehlen wir ganz besonders die Wahlberlinerin Sophie Hunger, die ihr Kommen zugesagt hat und die neben der zweiten Empfehlung Jamie Cullum die ist, die sicher auch außerhalb des Jazz-Kosmos einen weltweiten Status als Superstar genießt.

Von der Elbphilharmonie bis zum großen Dock von Blohm + Voss und zum Fischmarkt: Elbjazz ist das, was der Name ausdrückt – und noch viel mehr. Hin!

31.5. + 1.6., Elbjazz, diverse Spielstätten, Hamburg, Tickets und Programm: www.elbjazz.de