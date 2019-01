× Erweitern Foto: Cirque de Tuque Cirque de Tuque

„In between“ heißt das 13. poetische Varietéspektakel des Kölners Stephan Masur, der Artisten aus aller Herren Länder und Absolventen der besten Zirkusschulen versammelt, um sein Publikum zu verzaubern. Im Januar startet die Tour im hinnerk Gebiet.

Sieben großartige Künstler entführen in eine Welt voller Träume, Magie und Illusionen und bieten Unglaubliches auf höchstem Niveau: Mit Hula-Hoop auf Stöckelschuhen, in High Heels auf dem Drahtseil oder viereckige Seifenblasen – das Team internationaler männlicher Grenzgänger fasziniert mit beeindruckender Akrobatik, atemberaubender Artistik, lyrischen Momenten, Komik und Emotion. Der „Cirque de Tuque“ lädt ein in ein faszinierendes Reich aus Wundern, Wünschen und Leidenschaft und erzählt die berührende Geschichte vom Erwachsenwerden. Ein besonderer Moment ganz im Hier und Jetzt!

Tournee Januar 2019

26.1. Buchholz, Empore, Breite Straße 10, Tickets

27. – 29.1., Hamburg, Schmidt Theater, 19:30 Uhr, Tickets

