IT’S BRITNEY, BITCH!

× Erweitern Foto: Phil Collins Phil Collins: britney #2, 2001, C-Print auf Alu Dibond, Courtesy Sammlung Falckenberg/Deichtorhallen Hamburg

Im Rahmen der Triennale der Photographie zeigen die Deichtorhallen in einer Satelliten-Ausstellung in den Ausstellungsräumen in Harburg ausgewählte konzeptuelle Fotografie aus der Sammlung Falckenberg. Zu sehen sind Werke von John Baldessari, Sigmar Polke und vielen weiteren, darunter Phil Collins, der sich wie hier abgebildet konzeptionell mit Britney Spears auseinandersetzte.

× Erweitern Foto: Peter Piller & VG BildKunst, Bonn, 2018 Peter Piller, Suchende Polizisten 1, aus „ZEITUNG“, 2000-2006 8 Pigmentdrucke, Courtesy Sammlung Falckenberg/Deichtorhallen Hamburg

Wie das genau zustande kommt und jede Menge anderes Wissenswertes zur Sammlung Falckenberg erfahrt ihr bei einer der großen Führungen am 8. Juni um 14, 16 & 18 Uhr (Anmeldung unter www.deichtorhallen.de/buchung erforderlich), oder in etwas kleinerem Umfang am 9. und 10. Juni um 13 und 15 Uhr ohne Anmeldung. Die Sammlung ist bis Anfang September zu sehen.

Ab 8. Juni, Sammlung Falckenberg | Deichtorhallen Hamburg, Wilstorfer Straße 71, Tor 2, Hamburg-Harburg, S Harburg, Infos und Öffnungszeiten unter www.deichtorhallen.de