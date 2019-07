Annika Larsson im Kunstverein Harburger Bahnhof

× Erweitern Annika Larsson

Die Künstlerin aus Stockholm betrachtet in ihrer Einzelausstellung „The Discourse of the Drinkers“ Genderidentitäten, das Nachtleben, Sexual Politics, das wichtige Thema Umweltschutzpolitik und die wahre Liebe.

Heute eröffnet um 19 Uhr die Ausstellung „The Discourse of the Drinkers“ mit einer Performance von „The Real Housewives of Neukölln“ in der Bar Putti im Kunstverein Harburger Bahnhof.

Mithilfe von Videos, die übrigens in einer Neuköllner und einer Kreuzberger Bar in Berlin gedreht wurden, entführt die 1972 in Stockholm geborene Professorin für Zeitbezogene Medien an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg in ein pietätloses, post-modernes Post-Gender-Kabarett in den Räumen des Kunstverein Harburger Bahnhof in der Hannoversche Straße. Annika Larsson filmte Männer und Frauen, alle Mitglieder der Performancegruppe „The Real Housewives of Neukölln“, wie sie miteinander in unterschiedlichen Sprachen sprechen, trinken und lachen. „In einem vielsprachigen Dialog entsteht eine utopische Gemeinschaft dieser verschiedenen Figuren mit ihren Lebenswegen“, verrät der Kunstverein Harburger Bahnhof dazu. Spannend!

Bis 1.9., Annika Larsson: The Discourse of the Drinkers, KVHBF, Kunstverein Harburger Bahnhof, Im Fernbahnhof über Gleis 3 & 4, Hannoversche Straße 85, 21079 Hamburg, www.kvhbf.de, info@kvhbf.de, Mi – So 14 – 18 Uhr, Eintritt frei