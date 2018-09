Wiegenfest • Einfach zabelhaft: Ades Zabel

× Erweitern Foto: F. Busch Ades Zabel

Foto: M. Rock Désirée Nick

Ades Zabel – erfolgreicher Schauspieler, geliebter Comedian, populär als Edith Schröder – hat Geburtstag. Da gratuliert auch DIE Diva Berlins: Schauspielerin, Bestseller-Autorin und Entertainerin Désirée Nick und selbstverständlich das Schmidt.

„Ades! Egal, an welche Lebensgeschichte du dich am liebsten erinnerst, ich bin deine älteste Freundin! Kennengelernt mit 15 Jahren im Dschungel in der Nürnberger Straße und gemeinsam den historischen Moment erlebt, dass man sich mit Haut und Haar nicht in eine einzelne Person, sondern in einen ganzen Klub, samt Musik und Person und Gästen, verlieben kann. Von da an war unser gemeinsamer Weg vorgezeichnet. Was wäre ich ohne meine ersten Bühnenerfahrungen in der „Bratenshow“, wo wir gemeinsam Weihnachten in der Bahnhofsmission gefeiert haben?

Foto: Morris Mac Matzen 30 Jahre Schmidt mit Corny Littmann, Tessa Aust, Prof. Norbert Aust

Auch wenn mir in den letzten 15 Jahren TEILWEISE dein Lebensstil dann doch zu Hardcore wurde, bist du ein Highlight meiner Biografie und wirst es immer bleiben. Das Allerschlimmste an diesem verblendeten Liebesgeständnis einer Frau, die weiß, dass du im tiefsten Herzen weißt, dass du bisexuelle Neigungen hast, ist unsere kosmische Bestimmung füreinander. Denn du weißt ja, dass wir beide Waage sind – genau wie mein Sohn, von dem du damals Pate werden wolltest. Doch ich ahnte im tiefsten Herzen, dass dieser Junge aus der Art schlägt und durch und durch ein Kerl ist, der mit Mädchenkram nichts am Hut hat. Ich wünsche dir Kraft, Liebe und vor allem den guten Spirit, den du verbreitest für die nächsten 150 Jahre!“

Deine Désirée Nick

Foto: Dennis Veldman Sven Ratzke

30 Jahre Schmidt Theater, davon über 20 Jahre Ades Zabel – wir freuen uns jedes Mal, wenn die uneitle Edith Schröder aus Neukölln ihren derben Trash-Humor auf die „seriöse“ Schmidt-Bühne bringt. Alles Gute, lieber Ades! Bleib bitte so wie du bist! Wir trinken 55 (in Worten fünfundfün ... *hicks* ...) Futschis auf dich!

Dein Team vom Schmidt!

„Ades, du wunderbares Original! Du bringst mich jedes Mal so zum Lachen! Alles Gute & Liebe!“ Sven Ratzke

8.10., Fly, Edith, Fly – vom Ballermann zum BER, Schmidt Theater, Spielbudenplatz 24 – 25, Hamburg, S Reeperbahn, 20 Uhr, www.tivoi.de