Extraportion Fame für Hamburg

Ich will ein Star werden! Ich will auf die Bretter, die die Welt für mich bedeuten! Menschen, die Bühnenkünstler werden wollen sind oft extrovertiert und haben einen (positiven) Drang, sich und ihr Können anderen zu präsentieren.

„Fame – Das Musical“ handelt vom steinigen und mit Schweiß und Tränen bedeckten Weg, die Ausbildung zum Schauspieler bzw. Darsteller zu bestehen. Ganz nebenbei ver- und entlieben sich die jungen Fame-Anwärter und versuchen heraus zu finden, wer sie eigentlich sind.

Im Prinzip also die Leidens- und Lebensgeschichte der Schüler und Schülerinnen von Hamburgs bekanntesten Musical-Schule Hamburgs, der Stage School. Und so ist es auch kein Wunder, dass deren hauseigenes Theater, das First Stage, die Bühne für dieses wundervolle Musical ist.

Mit einem jungen, internationalen Ensemble wurde das Musical rund um Erfolg, harte Arbeit und Zwischenmenschlichkeit 2018 am First Stage neu inszeniert – und geht nach dem erfolgreichen Start und der umjubelten Verlängerung mit bisher schon über 14.000 Zuschauern nun in die dritte Spielzeit.

16.9. – 22.10., Fame - Das Musical, First Stage Theater, Thedestraße 15, Hamburg, www.firststagehamburg.de