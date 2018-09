70 Jahre Straßenfotografie

× Erweitern Foto: Maciej Dakowicz Ohne Titel, aus der Serie: Cardiff After Dark, 2005–2011 Maciej Dakowicz: Ohne Titel aus der Serie: Cardiff After Dark, 2005 – 2011

Am 19. Oktober führt Sabine Schnakenberg ab 17 Uhr durch die Ausstellung „[space] Street. Life. Photography“, die mit über 320 Werken einen Eindruck von sieben Jahrzehnten Fotografie im städtischen Raum vermittelt. Im Rahmen der 7. Triennale der Photographie Hamburg sicher eine der spannendsten Ausstellungen für die Generation Instagram. So fing das alles an.

19.10., [space] Street. Life. Photography, Deichtorhallen, Deichtorstr. 1, Hamburg, U Meßberg, 17 Uhr, www.deichtorhallen.de