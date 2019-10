26 Jahre queerfilm festival Bremen

Queerfilm Festival Das Programmheft zum queerfiom festival Bremen kannst du HIER anschauen und downloaden.

Filmkunst im CITY 46 – das Team warseit dem 25. Jubiläum im vergangenen Jahr nicht untätig: es hat sich auf die unermüdliche Suche nach neuen Filmen gemacht, ist als Team mit neuen engagierten Menschen näher zusammengerückt und hat über 250 Kurz- und Langfilme gesichtet.

Das Ergebnis: ein buntes Programm mit Spielfilmen und Dokumentationen, die in Bremen – und teilweise auch in Deutschland und sogar in Europa – als Erstaufführung zu sehen sind und vielfältige LGBTIQ*-Lebensentwürfe und -bedingungen aus heutiger Sicht beleuchten.

8. – 13.10., queerfilm festival Bremen, www.queerfilm.de