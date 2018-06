NACHGEFRAGT: Regenbogenkollektion

Das ist eine große Überraschung. Clas Ohlson hat seit em 15.6. eine ganze Kollektion mit Accessoires und Möbeln in Regenbogendesign herausgebracht und wird einen Teil der Einnahmen an die AIDS-Hilfe Hamburg überweisen. Wir fragten bei Christian Tausch, zuständig für Fundraising, nach, wie es dazu kam.

Wer hat denn den ersten Schritt getan für diese Kooperation?

Clas Ohlson ist auf uns zugekommen. Sie wollen anlässlich ihres 100. Bestehens das Thema Regenbogen bzw. die damit verbundenen Werte Lebensweisenvielfalt und Lebensweisenakzeptanz stärken. Das selbstverständlich mit Hilfe ihrer Produkte. Für diesen Anlass wird eine eigene Kollektion in Regenbogenfarben designt. Gleichzeitig wollten sie mit dem Thema nicht nur Geld verdienen, sondern neben der ideellen auch finanzielle Unterstützung leisten. Und so kamen sie auf uns.

Das freut, oder?

Absolut! Es wird zusätzlich sogar am CSD-Samstag eine „goody bag“-Aktion im Flagship-Store am Jungfernstieg geben, zu der wir von der AIDS-Hilfe unsere roten Schleifen und die Broschüre „Wir können positiv zusammenleben – weitersagen“ beisteuern dürfen. Das bedeutet also wirklich, dass nicht nur die Farben der Communities „benutzt“ werden, sondern auch das wichtige Thema HIV mitvermittelt wird. Von den goody bags wird ein größerer Teil des Verkaufserlöses an uns gehen, so dass ich mir insgesamt erhoffe, eine gute Summe zur Stärkung unserer Präventionsarbeit zu generieren.

Wie oft kommt es vor, dass euch Unternehmen so ansprechen?

Es gibt einige Firmen, die uns regelmäßig unterstützen und treu und zur AIDS-Hilfe

Hamburg halten, wofür wir sehr dankbar sind. Aber es sind nicht viele, die das auch so deutlich nach außen machen. Durch die Positionierung der Kampagne von Clas Ohlson entsteht natürlich ein große Breitenwirkung, das ist schon beispielhaft. Uns wurde schnell klar, dass es Clas Ohlson ernsthaft um das Thema geht.

Seit 15.6. in den vier Hamburger Clas Ohlson Stores und unter www.clasohlson.com, www.aidshilfe-hamburg.de