Man's World: Die Männersachenmesse

Vom 25. – 27. Oktober ist der Schuppen 52 auf der Veddel im Hamburger Hafen mit der „Man’s World“ genau, was der Name der Messe verspricht: Ein Männnerparadies mit Luxusspielzeug, maßgefertigtem Zwirn und Genussmitteln in fester und flüssiger Form.

Man's World Barbershop – der Beautysalon für den Mann

Schon zum zweiten Mal – und mit 5.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche doppelt so groß wie zur Premiere – ist die „Man’s World“ die Gelegenheit das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden: Oldtimer, E-Mobility, Yachten, Barbecue, Streetfood, Whisky, Zigarren und natürlich Games und Werkzeug. Mehr als 80 Aussteller präsentieren alles was das Männerherz höher schlagen lässt. Und das machen sie Dank den Kreativen hinter dem Messekonzept so, dass dieses Herz schon beim Entdecken und Ausprobieren hüpft und der Einkaufsbummel zum Männerabend.

In Zeiten von Gendersternchen und Trumpismus ein wenig anachronistisch das ganze? Darum ist es wohl auch nicht verwunderlich, dass schon bei der ersten Ausgabe der Messe und auch unter den erwarteten 8.000 Besuchern in diesem Jahr Frauen dabei sein werden, die Männersachen tun und Männer, die eher ladylike daherkommen. Locker machen, Spaß haben!

Im Vorverkauf auf www.mansworld.com spart ihr fünf Euro und im Zweifel Zeit an der Tageskasse. Noch günstiger, aber dafür nur mit Glück gewinnt ihr bei uns 2x2 Karten:

25. – 27.10., Man’s World, Schuppen 52, Hamburg, Bus-Shuttle ab U4 Elbbrücken und S Bahnhof Veddel (Ausgang Wilhelmsburger Platz / Hafen), Fr. 16 – 23 Uhr, Sa. 11 – 23 Uhr, So. 11 – 19 Uhr, www.mansworld.com, Tickets