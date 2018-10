www.tomtailor.de

Die Herbst-Winter-Kollektion des Hamburger Modehauses wird dir gefallen.

Denn die erfüllt viele Kriterien, die Mann so hat. Man will nicht so aussehen wie Horst Tappert oder Horst Schlämmer, will aber trotzdem warm und wetterfest durchs Leben schreiten. Und man will seinen sportlichen Lebensstil auch in der nasskalten Jahreszeit weiter pflegen und unterstreichen können. „Erdige Farbskalen, die an die Töne der winterlichen Pflanzenwelt erinnern, unterstreichen das Outdoor-Feeling“, verrät das Team von TOM TAILOR dazu. „Die Kollektionen vermitteln einen Hauch Nostalgie, der auf moderne Art wiedererweckt wird.“ Da machen wir gerne mit. www.tomtailor.de