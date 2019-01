After-Show-Dinner mit RICARDO M. im Stadt Restaurant im Hotel Reichshof

× Erweitern Fotos: Reichshof Hamburg Stadtrestaurant Ein Gruß aus der Küche des „Stadt Restaurant“ im Reichshof Hamburg

In drei Jahren kann viel passieren. Der eine hat sich von skinny zu chubby weiterentwickelt, der andere umgekehrt. Der eine ist Vegetarier geworden, der andere hat mehr Oralverkehr denn je. Kaum liegt mir das Wörtchen „oral“ auf der Zunge, kommen bei mir Erinnerungen hoch. Mein allererstes Mal! Mmmh, war das lecker! In einem Hotel! Natürlich erkennt der gastro-literarisch gebildete Leser sofort, um was es geht:

Vor drei Jahren startete ich als Top!-Gastro-Journalist meine After-Show-Dinner-Restauranttest-Reihe in diesem Premium-Magazin. In meinen Mund schob ich das Essen des Restaurants Slowman im damals neu eröffneten Hotel Reichshof. Da ich immer neugierig bin, wie ein zweites Mal so ist, schiebe ich mich durch die antike Holzdrehtür des Hotels links vom Schauspielhaus. Durch die Hotellobby wie damals ganz nach hinten durch: Das Slowman heißt jetzt wieder, wie schon bei der Hoteleröffnung im Jahre 1910, Stadt Restaurant. Das historische Interior mit Holzvertäfelungen und Marmor im Stile eines Ozean-Liners ist kein bisschen unattraktiver geworden – und das ist ja bei einem zweiten Date selten!

Stadt Restaurant, Kirchenallee 34 – 36, S+U Hauptbahnhof, Hamburg, www.stadtrestaurant-hamburg.de

Essen

Was Küchenchef Mario Regensburg mir da auf die Zunge legt, ist wirklich lecker: Regionales, Internationales – alles hübsch mit Blüten und Simsalabim dekoriert und verziert. Der Bachsaibling vorweg schwimmt im Blütenmeer, das Kalbsschnitzel ist super. Das Dessert-Konzept aus Bayrisch Creme, Sanddorn-Eis und Pfläumchen entlockt mir jetzt keinen Lustschrei.

TOP! TOP!

Trinken

Von ganz unten hochgepumpt: eigenes Brunnenwasser im Reichshof! Dieses machte den Kaffee im Reichshof damals zum besten der Stadt. Auch heute hat der Reichshof einen eigenen Brunnen, gespeist aus einer Wasserader mit Ursprung in der Lüneburger Heide. Nein, ich mache hier keinen Witz zum Thema Runterschlucken!

TOP! TOP! TOP!

Bedient werden

Nach der herzlichen Begrüßung von Hoteldirektor Folke Sievers persönlich, der mir auf mein freches Anflirten erwidert, der Gast sei hier König, geht es im Stadt Restaurant genau so weiter. Flink, informativ zu jedem Gang, herzlich. So soll es sein.

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Antik, aber hochattraktiv – auch das ist ja selten! Wie in einem Speisesaal eines Luxusliners der vergangenen 20er-Jahre: polierte Holzvertäfelungen, glänzender Marmor, alles unter Denkmalschutz. Allein das Licht könnte ein wenig gemütlicher sein.

TOP! TOP! TOP!

Feiern

Auf alten Schiffen lernt man ja bekanntlich segeln. Man spürt förmlich, wie es hier damals abgegangen sein muss. Roaring Twenties, sag ich nur. Auch heute kann man hier ordentlich das Ferkelchen rauslassen.

TOP! TOP! TOP!

Flirten

Der 20-köpfige Frauentisch in der Mitte wird von dem attraktiven Südländer-Ding mit Vollbart bedient. Nicht missverstehen: rein gastronomisch! Mein Highlight bleibt die – rein platonische! – Begrüßung mit Hoteldirektor Herrn Sievers.

TOP! TOP!