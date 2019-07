PERLE Hamburg: Vielfalt pur

× Erweitern Foto: PERLE Hamburg Currywurst

Foto: PERLE Hamburg PERLE Hamburg

In der PERLE Hamburg erwartet euch eine Food-Lounge über zwei Ebenen mit unterschiedlichsten Angeboten internationaler Gastronomen. Probiert einfach alles einmal aus. Von köstlicher Pasta über Feuriges aus Mexiko bis hin zu allerlei asiatischen Spezialitäten.

Ideal für die kurze Mittagspause oder zum gemütlichen Verweilen am Abend. Die Gastronomen laden euch zu einer kulinarischen Reise durch die PERLE Hamburg ein. Auch und besonders zum CSD: Wenn es beim HAMBURG PRIDE am 2. und 3. August eine kleine Stärkung sein soll, einfach einen kleinen Schlenker in die PERLE Hamburg machen. Hier erwarten euch an diesen Tagen neben dem großen Food-Angebot auch viele Goodies, Getränkegutscheine und Preis-Special. Denn wer demonstrieren und feiern will, darf auch mal ein Päusschen machen.

PERLE Hamburg, Spitalerstr. 22, Hamburg, U Mönckebergstraße, www.perle-passage.de