After-Show-Dinner in der Brasserie im neuen Hotel Tortue

× Erweitern Foto: Brasserie im Hotel Tortue

Meine Kunstlederslipper biegen vom Neuen Wall auf die Stadthausbrücke ein und umzirkeln damit die neuen Hamburger Stadthöfe, einen riesigen Luxusimmobilienblock mit Historie: Hier an der Ecke hatte die Gestapo bis 1943 ihren Sitz. Von hier sind es nur ein paar Schritte und ich stehe vorm angrenzenden, nigelnagelneuen Boutique-Hotel Tortue. Seit Juni hat die Edelherberge in den Stadthöfen ihre schicken Türen zu Suiten und Zimmern, mehreren Bars und gleich zwei Restaurants geöffnet. Ob man den Namen – abgeleitet von den an Leinen gehaltenen Schildkröten, mit denen die Dandys französischer Besatzer in Hamburg herumflanierten – geschmackvoll findet, muss jeder für sich entscheiden. Über einen flauschigen Teppich betrete ich die Stufen hoch in die Beletage, gehe rechts an der Rezeption vorbei und stehe in der Brasserie. Wirklich traumhaft eingerichtet, edle Graugrüntöne, stimmiges Licht, schöner Balkon mit Blick in einen der Innenhöfe. Ich setze mich in einen der Samtsessel und lese in der Weinkarte: Es gibt eine 6-Liter-Champagnerflasche für 14.999 Euro. 15.000 hätte ich auch zu viel gefunden!

Brasserie im Hotel Tortue, Stadthausbrücke 10, S Stadthausbrücke, Hamburg, www.tortue.de

Foto: Brasserie im Hotel Tortue

Essen

Très solide! Mein Ceviche ist toll, aber zu buttrig, das gebratene Wolfsbarschfilet ist délicieux, das Ratatouille typisch français, aber ziemlich würzig. Das Dessert-Pudding-Törtchen bringt mich leider nicht zum Ausflippen. Quel dommage!

TOP! TOP!

Trinken

Très bien! Tolle, fruchtige, mitunter sehr süße Cocktails. Die Weinauswahl ist riesig und das 14.999-Euro-6-Liter-Schampus-Fläschchen erfrischt nach dem Shoppen am Neuen Wall optimal.

TOP! TOP!

Bedient werden

Très gentil! Der süße Kellner in seinem weißen, offenen Oberhemdchen und den niedlichen Hosenträgern ... Er schwenkt vom Duzen zum Siezen und ich zwischen ihm und dem attraktiven Koch da vorne.

TOP! TOP! TOP!

Foto: Brasserie im Hotel Tortue

Sitzen

Très jolie! Das muss man Star-Inneneinrichterin Kate Hume aus Amsterdam lassen: Das hat sie doll (bitte mit holländischem Rudi-Carrell-Akzent aussprechen!) gemacht! Edel, lässig, international!

TOP! TOP! TOP!

Feiern

Très idéal! Wenn man es trotz Gestapo-Historie nebenan hier möchte: ideal dafür! Platz für 130 Jungs und Mädels auf 170 Quadratmetern. Balkon. Dazu superzentral.

TOP! TOP! TOP!

Flirten

Très spéciale! Die Köche sind leider zu busy. Die Damen in Tunikakleid und Metallic-Sandalette zu sehr mit dem Platzieren ihrer Chanel-Handtaschen beschäftigt. Die Rechnung, s’il vous plaît!

TOP!

RICARDO M. im September

29.9., Club-BINGO! mit RICARDO M., Club 20457, Osakaallee 8, Hamburg, U Überseequartier, U Meßberg, 20 Uhr, www.ricardo-m.com