After-Show-Dinner mit RICARDO M. im Fasan

Fasan

Nigelnagelneues Interior in angesagten Kupferbeige-Farben von dem angesagtesten Designer aus Schießmichtot. Wertige Stoffe und eine noch viel wertigere, da schwere und geprägte, Veloursleder-Speisekarte. Mal ehrlich: Man kann doch diesen ganzen Interior-Design-Wertigkeitsquatsch bald nich mehr seh’n!

Zumindest an manchen Tagen will man einfach mal ohne seine Berliner Konzept-Kleidung – Schwarz mit weißen Socken – was auf die Gabel kriegen und die Style-Polizei mal einen guten Mann sein lassen. Für diesen Tag habe ich die Entdeckung für euch gemacht: der Fasan in den Tiefen Eimsbüttels!

1973 eröffnet, gilt der Fasan als eine der ältesten Studentenkneipen der Stadt. Bis Ende Januar dieses Jahres in einer Hand geführt und seit Februar von den beiden sexy Jungs Mathias und seinem Gatten Martin übernommen. 46 Jahre lang war der Fasan Raucherkneipe. 9.000 Pumpflaschen Febreze haben dieses Stück Fasan-Geschichte komplett unriechbar gemacht. Ich sitze auf einer Holzbank, vor mir ein Holztisch, rechts ein XXL-TV-Screen mit irgendeinem Fußball-Spiel, und ich bestelle Burger mit Pommes, Apfelschorle und zum Nachtisch Milchreis mit Zimt und Zucker.

Der Fasan, Eichenstr. 10, U Osterstraße, Hamburg, www.fasan-hamburg.de

Essen

Endlich mal keine Sterneküche! Erholsam ehrlicher Burger, knusprige Pommes, Salatbeilage. Alles anständig, auch für den großen Hunger. Wer lieber Bratkartoffeln als veganes, hawaiianisches Slow-Food will, der ist hier genau richtig.

TOP! TOP!

Trinken

Die Apfelschorle mit Eiswürfel ist klar und so ist auch die Getränkekarte: solides Getränkehandwerk in gemütlicher Eckkneipe. Da darf auch der hier obligatorische Schokopulverstaub auf dem Cappuccino nicht fehlen!

TOP! TOP!

Bedient werden

fasan

Ihr wisst, ich verliebe mich nicht schnell, aber die beiden Jungs haben es mir angetan. Auf meine Nachfrage, ob sie flexibel auf alle Gästewünsche eingehen, folgt ein Lächeln und ein „Selbstverständlich!“...

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Gemütliche Eckkneipe mit siebzig Plätzen innen und sage und schreibe 130 auf der Sommerterrasse. In der hundefreundlichen Kneipe im Pub-Stil gingen schon Nena oder Falco ein und aus. Heute Abend erblicke ich Star-Musikproduzent Franz Plasa am Tisch gegenüber.

TOP! TOP! TOP!

Feiern

Man sieht dem für Eimsbüttel so typischen Ecklokal förmlich an, was hier schon gefeiert wurde! Zum Feiern gibt es – ganz studentenkneipengerecht – einen abtrennbaren Partyraum.

TOP! TOP! TOP!

Flirten

Würde ich, wenn ich junge Sängerin wäre, sofort mit Top-Produzent Franz Plasa gegenüber. Mein Augenzwinkern hingegen nimmt er irgendwie irritiert wahr ...

TOP!

