After-Show-Dinner mit RICARDO M. im BUDERSAND Hotel – Golf & Spa auf Sylt

Was für den New Yorker die Hamptons sind, ist für uns Hamburger unser Sylt. Erholsam und repräsentativ zugleich. Gut mit der Bahn oder per Porsche auf dem Autozug erreichbar. Vom 70er-Jahre-Charme in Westerland über Schampus-Geschnattere in Kampen bis zu vielseitig nutzbaren Dünen alles vorhanden. Und das Beste: auch noch mega-Insta-Story-tauglich!

Einen Standort solltet ihr euch für eure kommenden Postings ab sofort vormerken: das Budersand in Hörnum. Das 5-Sterne-Superior-Hotel ist Deutschlands fünftteuerstes Hotel. Golfplatz, Spa und eigenes Sterne-Restaurant inklusive und 2009 hochmodern mitten in die Dünen direkt ans Meer gesetzt. Zauselnder Nordseewind in meinem Gel-Haar, stehe ich fix und feddich von meiner Sommer-Comedyshow-Tournee vor dem von Wella-Erbin Claudia Ebert erbauten und durch Marco Winter als Hoteldirektor privat geführten Designgebäude. Kaum fällt die schwere Glastür hinter mir ins windsichere Schloss, tröpfelt sanftes Klavierspiel vom 120.000 Euro teuren Flügel in der Lobby in meine Öhrchen.

Ob ich zum Check-in ein Glas Champagner möchte, fragt mich der gut aussehende junge Mann im straffen Anzug mit wellendem Haar. „Nur wenn wir es zusammen trinken“ möchte ich antworten, kann mich aber gerade noch auf meine journalistische Recherche-Arbeit zurückbesinnen.

Auf das Schampus-Angebot folgt der nächste Höhepunkt – vorerst: Er wolle mir mein Zimmer zeigen ... Gut, das kann ich nun wirklich nicht ablehnen!

BUDERSAND Hotel – Golf & Spa, Am Kai 3, Hörnum/Sylt, www.budersand.de

Essen

Das Budersand bietet neben der Bar mit Snacks natürlich gleich zwei Restaurants: das gemütliche Strönholt beim Golfplatz und das Sterne-Restaurant Kai 3 direkt im Hotel. Dieses wähle ich und auch das Sieben-Gänge-Menü von Küchenchef Felix Gabel. Bei Geschmacksexplosionen und waberndem Trockeneis auf meinem Teller immer im Blick: die tosende Nordsee!

TOP! TOP! TOP!

Trinken

Auch Sterne-Niveau. Vom Tässchen Schampus an der Bar über besten Cappuccino am Morgen bis hin zum Weinchen zum Sterne-Menü: Das Budersand lässt nur das Beste auf die Insel schippern. Mein Highlight: die alkoholfreien Cocktails.

TOP! TOP! TOP!

Bedient werden

140 Mitarbeiter für nur 77 Zimmer. Mehr muss ich ja nicht sagen. Dazu gilt im Budersand auch noch „Wie der Herr, so’s Gescherr!“, denn Hoteldirektor Marco Winter bezaubert mich bereits im Ledersitz-BMW, als er mich persönlich vom Bahnhof zum Hotel shuttelt...

TOP! TOP! TOP!

Sitzen und Liegen

Schon in der Lobby gemütliches Rumloungen, im Restaurant Kai 3 sitzt man wie auf einem Kreuzfahrtdampfer – zum Glück ohne Abgasruß. Die Zimmer mit Meer- oder Dünenblick sind Komfortzonen in Beige und Hellbraun. Einziger Wermutstropfen: Ich konnte die Betten im Budersand nur alleine testen ...

TOP! TOP! TOP!

Feiern

Zwar unvorstellbar bei den Preisen, aber manch Gast mietet das gesamte Budersand für ein Wochenende für seine Feier. Noch zwei, drei Bingo-Shows und ich lade euch alle ein!

TOP! TOP! TOP!

Flirten

Ich sehe den Aufenthalt im Budersand eher als Flirt-Ergebnis: Wenn man sich nach 982 Grindr-Dates endlich wirklich sicher ist, Marco Winter anrufen und ein Wochenende buchen. Ich persönlich komme schon allein wegen des jungen Mannes im straffen Anzug mit wellendem Haar am Check-in-Counter wieder.

TOP! TOP!

