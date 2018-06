After-Show-Dinner mit RICARDO M. im Bootshaus

Also wenn die Hamburger HafenCity neben zugigen Plätzen, Kreuzfahrtschiff-Abgasproblemen, dieser überteuerten Elbdingsmanie und völlig durcheinander gewürfelter Beton-Glas-Klötzchen-Architektur ja eines hat, dann ist es Gastronomie. Meine hochjournalistische Neugierde und mein unermüdlicher Einsatz, euch Gastro-Journalismus de luxe bieten zu können, treiben mich also in diese karge Plattenbau-Siedlung. Ich ziehe die Glastür auf und bin – baff! Nicht nur der, wie er sich selbst nennt, „Patron“ Tristan Mißner hat mich sofort mit seiner charmant-putzigen und sehr gastfreundlichen Art um den Finger gewickelt, sondern das Bootshaus ist bereits optisch ein echter Leckerbissen. Zwei Haupträume, der eine mit Blick in die offene Küche, der andere mit toller Bar und einem sensationellen Blick auf den Hamburger Hafen – beide wirklich stilvoll und gemütlich und eben einem Touch Bootshaus-Flair. Echter Holzkohlegrill, große Bar und Außenplätze, alles inklusive Hafenblick. Ich setze mich direkt an die Fensterfront, mein Blick schweift vom Hamburger Hafen auf die trendy Bartträgerjungs am Gruppentisch nebenan und bekomme plötzlich unbändigen Appetit!

Bootshaus Grill & Bar, Hamburg, Am Kaiserkai 19, U Baumwall / U Überseequartier, www.bootshaus-hafencity.de

Essen

Ich sage es gleich vorweg: eines der besten Restaurants, die ich bislang für Euch testen durfte! Vom Brot vorweg mit kostbarem, 15 Jahre gelagerten Balsamicodressing, das Ceviche mit Kokosmilch, der zarte Spargel und saftige Heilbutt. Der hausgemachte Cheesecake bringt mich um den Verstand! Zugabe!

TOP! TOP! TOP!

Trinken

Dem Wort Barchef macht Sascha Thieben alle Ehre! Der Cocktail mit Brombeere und Champagner vorweg ist nicht nur unfassbar instagrammable und haut leicht rein. Nein, er schmeckt göttlich. Spannende Weinkarte, die alkoholfreien Cocktails lassen das Prozentige nicht im Geringsten vermissen.

TOP! TOP! TOP!

Bedient werden

Man verwöhnt mich! Wirklich reizend, auch der Name natürlich: mein Tristan, um die Ende 20, der das Bootshaus seit letztem November neu eröffnet hat. Locker, nett, trendy aber nicht so albern angestrengt wie in Berlin.

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Richtig schön! Die riesigen Fenster – ja, ein Plus muss diese Glas-Architektur hier ja haben! – geben den Blick frei auf die HafenCity, die Elbe und den Hafen. Innen 46, außen 40 Plätze. Edle Samtsessel, Holz. Und man kann – ganz wie in New York zum Beispiel – auch gemütlich an der Bar zum Essen sitzen.

TOP! TOP! TOP!

Feiern

Bei dem fantastischen Essen? Nä! Ich genieße hier wirklich jeden Bissen und Schluck und denke für einen kurzen Moment mal nicht ans Tanzen und Singen. Das schafft sonst keiner!

TOP! TOP!

Flirten

Ich versuche es jetzt sein anderthalb Stunden bei der trendy Bartträgerjungstruppe. Vergeblich. Die übrigen Mann-Frau-Pärchen senden auch keine sexuellen Signale. Hat der HafenCity-Wind etwa derart meine Frisur ruiniert?!

TOP!

RICARDO M. im Juni

30.6., Club-BINGO! mit RICARDO M., Club 20457, Osakaallee 8, Hamburg, U Überseequartier, U Meßberg, 20 Uhr