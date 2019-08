After-Show-Dinner mit RICARDO M. im Atlantic Grill & Health

× Erweitern Foto: Hotel Atlantic Atlantic Grill & Health

Seitdem ich das Atlantic mit meinem Bericht im hinnerk über das Atlantic Restaurant (hier nachzulesen) vor etwa drei Jahren aus dem Dornröschenschlaf geweckt habe, geht es steil bergauf mit dem Hotel-Klassiker an der Außenalster.

Foto: Roman Holst / roman-holst.tumblr.com Ricardo M. Ricardo M. ist inzwischen wohl Hamburgs meist gefürchteter Restaurantkritiker. Wenn die prägnanten Geräusche seiner Kunstleder Slipper im Eingang zu hören sind, wird mächtig aufgetischt.

Nach ewigem Leerstand ist nun hanseatischer Lifestyle in die Hotel-Ecke, in der es lange asiatische Leckereien im 1990er-Jahre-Look gab, eingezogen. Nun aber, seit März dieses Jahres, also das Atlantic Grill & Health – als stylisher Gegenpol zum gediegenen maritim-hanseatischen Stil, der mich im ehrwürdigen Atlantic Restaurant inklusive Federkern-Stühlen nebenan schlichtweg begeisterte. Ich trete durch einen neuen Extra-Eingang neben der klassischen Hoteldrehtür ein und finde mich in einem nagelneuen Look aus loungigen Sesselstühlen, kombiniert mit Holzvertäfelungen in klassisch hanseatischem Blau, Kupfer-Details und einem tollen Blick auf die wuselige Alsterkreuzung wieder. Man offeriert mir in geschulter Atlantic-Manier einen Tisch direkt am Fenster und:

Ach neee, da bedient mich doch glatt Herr Hentschel ausm Atlantic Restaurant von vor drei Jahren!

Atlantic Grill & Health, An der Alster 72 – 79, S+U Hauptbahnhof, www.atlantic-grillhealth.com

× Erweitern Foto: Hotel Atlantic Kempinski Atlantic Grill & Health

Essen

Küchenchef Christian Michel teilt seine Delikatessen ein in Health, Grill und Soul. Das ist zwar total trendy für so ein Haus wie das Atlantic, aber er kann es! Von meinem Wildlachs als Vorspeise über das healthy Dinkel-Spargel-Risotto bis hin zum „Sommerfrische“-Dessert aus Joghurt und Erdbeeren.

TOP! TOP! TOP!

Trinken

Foto: Hotel Atlantic Kempinski Atlantic Grill & Health

Dass die Weinkarte für so ein Haus hervorragend ist, brauche ich eigentlich nicht zu erwähnen. Mein Tipp für heiße Abende: die hausgemachte Zitronen-Limo anstatt die 0,75-Liter Wasserflasche für 9,90 Euro.

TOP! TOP! TOP!

Bedient werden

Seit heute steht es fest: Ich bin nicht nur Fan von Tina Turner, die hier neben vielen anderen Weltstars auch schon abstieg, sondern auch von Herrn Henschtel. Wenn die hier so weitermachen, kommen auch ganz bald wieder die jungen Stars. Ich wär dann schon mal da!

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Ich habe das antiquierte Inventar vom alten Atlantic-Restaurant und der legendären Bar, die jetzt beide renoviert werden, geliebt! Das Grill & Health reiht sich nun zeitgemäß in die aktuelle Restaurant-Landschaft ein. Dank alter Fotos und anderer Memorabilien von Herrn Hentschel hängt hier und da Atlantic-Charme an den Wänden.

TOP! TOP!

× Erweitern Foto: Hotel Atlantic Kempinski Atlantic Grill & Health

Feiern

Würde ich in jedem Fall in einem der legendären Tanzsäle im Atlantic Hotel in der Hoffnung, dass sie auch nach der Renovierung ihren kosmopolitisch-hanseatischen Charme behalten. Pluspunkt: die Lage!

TOP! TOP! TOP

Flirten

Bald! Wenn sie hier so fleißig weiterrenovieren, wird auch das Publikum wieder jünger. Denn so sehr Herr Hentschel und ich uns mögen, so haben wir uns doch unausgesprochen auf eine rein hanseatisch-platonische Beziehung geeinigt.

TOP! TOP!

