Es ist Sonntag und kein Wecker klingelt. Endlich genug Zeit, um mit Freunden und Familie mit Brunch in den Tag zu starten. Brunch with a view! Hier ist der Name Programm. Jeden letzten Sonntag im Monat öffnen sich die Türen auch mittags für den Heritage Brunch direkt an der Alster.

24.6., Heritage Brunch, Le Merdien Hambug, An der Alster 52 – 56, Hamburg, 12 – 15 Uhr, www.heritage-hamburg.com