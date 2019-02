Verlosung: Kilian Kerners Kollektion „Großstadtleben“

× Erweitern Kilian Kerner

Kilian Kerner

Vor wenigen Wochen präsentierte Modedesigner Kilian Kerner seine aktuelle Kollektion „Großstadtleben“ auf der Fashion Week Berlin, uns besonders gefallen haben die Statement-Stücke mit Aussagen zu LGBTIQ* und Rassismus. Wir verlosen zwei der Unisex-Pullover!

Foto: R. Kater Kilian Kerner

Du wirst 2019 vierzig Jahre alt. Worauf freust du dich im neuen Lebensjahrzehnt?

(lacht) Ich freue mich jetzt nicht so wahnsinnig darauf, ich muss mich noch an den Gedanken gewöhnen. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es noch etwas dauert. Aber das ging mir auch so, als ich 30 wurde, dann fand ich es aber richtig gut – und habe mich eine Zeit lang, also bis 37, sogar etwas älter gemacht.

Wie würdest du 2018 für dich einordnen?

Beruflich lief es super, privat war es ruhig. Ich bin aber auf jeden Fall zufrieden, die Zusammenarbeit mit Samsonite macht Spaß, auch habe ich wieder eine Modekollektion entworfen, nicht nur Taschen oder Tenniskleidung. Verliebt habe ich mich leider nicht, das war mein großer Plan für 2018.

Foto: M. Rädel Liebe

Im Februar ist ja erst Valentinstag ...

Ja, ein Tag vor meinem Vierzigsten. (grinst)

Dann kannst du zweimal feiern.

Na, wenn ich dann verliebt bin, schon!

Welche Blumen hättest du denn gerne?

Vom richtigen Mann sollten sie sein, eine bestimmte Sorte muss nicht sein. Mir reicht auch eine Blume ... Und weiße Blüten mag ich besonders.

*Interview: Michael Rädel

Fun Fact: Zu seinen Fans gehört auch Schauspieler Rafael Gareisen (Bildmitte vorne). Das Foto unten entstand auf der Fashion Week im Januar 2019.

× Erweitern Foto: M. Rädel Kilian Kerner Fashion Week Rafael Gareisen

Wir verlosen zwei der Unisex-Pullover!